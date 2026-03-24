ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد مخاوف الإمدادات وتضارب التصريحات بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف تتعلق بالإمدادات العالمية، في ظل استمرار التوترات في منطقة الخليج وتضارب التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وجود محادثات بين الجانبين.

وسجل خام برنت ارتفاعاً بنحو 4% ليصل إلى أكثر من 103 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة، بعد يوم من خسائر حادة تجاوزت 10%.

ويأتي هذا الارتفاع بعد نفي إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى وجود “نقاط اتفاق رئيسية” وإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

ويرى محللون أن قرار واشنطن تأجيل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية خفّف مؤقتاً من “علاوة الحرب” على الأسعار، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة، خاصة مع استمرار التهديدات لأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم.

وتشير التقديرات إلى أن الأسعار قد تبقى ضمن نطاق مرتفع، مع احتمال وصول خام برنت إلى مستويات أعلى في حال استمرار تعطل الإمدادات، خاصة إذا استمر إغلاق المضيق لفترة أطول.

في المقابل، تعمل الولايات المتحدة على تخفيف الضغط في السوق عبر إجراءات مؤقتة، فيما تبحث جهات دولية إمكانية استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية لتقليل تأثير الأزمة.

ويؤكد مختصون في قطاع الطاقة أن الأسواق ستبقى عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، مع ترقب أي تطورات سياسية أو ميدانية قد تؤثر على تدفقات النفط العالمية.