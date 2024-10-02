ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط ،يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يتحول إلى حرب أوسع نطاقا ويعطل إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا بما يعادل 1.13 بالمئة إلى 74.39 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 1.26 بالمئة إلى 70.71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت جرينتش، منخفضا قليلا عن ارتفاعه بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

خلال التداولات اليوم الثلاثاء، قفزت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من 5%.

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل اليوم الثلاثاء ردا على الحملة الإسرائيلية ضد حلفاء طهران في حزب الله في لبنان.

وتعتبر إيران، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أحد أكبر منتجي النفط في المنطقة.

وقال بنك إيه إن زد للأبحاث في مذكرة "إن التدخل المباشر لإيران، العضو في منظمة أوبك، يثير احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط"، في إشارة إلى الصراع.