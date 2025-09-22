ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في أوروبا والشرق الأوسط

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، رغم الضغوط المرتبطة باحتمال زيادة الإمدادات والمخاوف من تأثير الرسوم التجارية على الطلب العالمي على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً قدره 34 سنتاً أو ما يعادل 0.54% لتصل إلى 67.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:17 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 34 سنتاً أو 0.54% ليبلغ 63.02 دولاراً للبرميل، علماً أن عقد أكتوبر ينتهي اليوم. كما ارتفع عقد نوفمبر/ تشرين الثاني الأكثر نشاطاً 36 سنتاً أو 0.58% ليسجل 62.76 دولاراً للبرميل.

وفي أوروبا، أعلنت القوات البولندية وحلف شمال الأطلسي نشر طائرات مقاتلة لضمان سلامة المجال الجوي عقب غارات روسية قرب الحدود مع بولندا، بينما اتهمت إستونيا روسيا بانتهاك مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة يوم الجمعة، ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن هذه التطورات في وقت لاحق اليوم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيّرة على البنية التحتية للطاقة داخل روسيا، في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات النفط والغاز الروسية.

أما في الشرق الأوسط، فقد أثار اعتراف أربع دول غربية بالدولة الفلسطينية ردود فعل غاضبة من إسرائيل، ما زاد من حدة التوتر في منطقة تُعد من أهم مراكز إنتاج النفط عالمياً.

وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن العراق رفع صادراته النفطية بعد التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية بموجب اتفاق “أوبك+”.