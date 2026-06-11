ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات بين أميركا وإيران وإغلاق مضيق هرمز

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، عقب شن الولايات المتحدة ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية، في وقت هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة الهجمات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.48 دولار، أو 1.59%، لتصل إلى 94.58 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.71 دولار، أو 1.90%، إلى 91.74 دولاراً للبرميل، بعدما سجل مكاسب تجاوزت 3 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وأعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدة أن أي سفينة تحاول العبور ستتعرض لإطلاق النار، بينما قال الجيش الأميركي إن السفن التجارية ما زالت تعبر المضيق في الاتجاهين، مشيراً إلى عدم تعرض أي سفن حربية أميركية لهجمات في المنطقة.

وساهمت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية في دعم الأسعار، إذ انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 حزيران/ يونيو، لتصل إلى 426.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 4 ملايين برميل فقط.

كما تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركي، بما فيها الاحتياطيات الاستراتيجية، بنحو 79 مليون برميل منذ 28 فبراير، في ظل سعي الولايات المتحدة لتعويض النقص في الإمدادات الناتج عن اضطرابات حركة الشحن عبر المضيق.

وفي السياق ذاته، أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج منظمة أوبك انخفض خلال مايو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين، نتيجة تراجع صادرات إيران وتأثر شحنات عدد من المنتجين الخليجيين.