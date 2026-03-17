ارتفاع أسعار النفط مع تزايد ترقب السوق لمخاطر الإمدادات الحرب الإيرانية

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى عكس بعض خسائر الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع إغلاق مضيق هرمز في الغالب ورفض حلفاء الولايات المتحدة دعوات إرسال سفن حربية لمساعدة ناقلات النفط على المرور عبر الممر المائي الحيوي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.48 دولار، أو 2.5%، لتصل إلى 102.69 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 00:58 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.42 دولار، أو 2.6%، ليصل إلى 95.92 دولاراً.

لقد تعطل مضيق هرمز - وهو نقطة اختناق لحوالي 20٪ من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم - إلى حد كبير بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت أسبوعها الثالث، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع التضخم .

رفض العديد من حلفاء الولايات المتحدة دعوة دونالد ترامب يوم الاثنين لإرسال سفن حربية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مما أثار انتقادات من الرئيس الأمريكي الذي اتهم الشركاء الغربيين بالجحود بعد عقود من الدعم.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن إيران طلبت من الهند الإفراج عن ثلاث ناقلات نفط تم احتجازها في فبراير/شباط كجزء من محادثات تسعى إلى ضمان المرور الآمن للسفن التي ترفع العلم الهندي أو المتجهة إلى الهند من الخليج عبر مضيق هرمز.

وأفاد مصدران أن الإغلاق الفعلي للمضيق أجبر الإمارات العربية المتحدة، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط، على إيقاف الإنتاج، مما أدى إلى خفض إنتاجها بأكثر من النصف .

ورفعت بعض البنوك توقعاتها لأسعار النفط على المدى الطويل ، مما يعكس احتمال استمرار اضطراب الإمدادات لفترة طويلة. رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر خام برنت لعام 2026 إلى 77.50 دولارًا للبرميل من 61 دولارًا، بينما رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته إلى 85.50 دولارًا من 70 دولارًا.

قال بنك أوف أمريكا في مذكرة إن وجهة نظره المحدثة تعكس مسارين محتملين بنفس القدر: حل سريع يعيد التدفقات بحلول أبريل ويضع سعر خام برنت بالقرب من 70 دولارًا، أو اضطراب أطول يمتد إلى الربع الثاني ويرفع الأسعار نحو 85 دولارًا.