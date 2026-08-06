ارتفاع أسعار النفط مع ترقب نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع ترقب الأسواق نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية بوساطة سلطنة عُمان، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر ويعيد فتح مضيق هرمز.

وسجل خام برنت 79.63 دولاراً للبرميل مرتفعاً 0.23%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 75.28 دولاراً للبرميل بزيادة 0.08%، بعد تعافيهما من تراجعات سُجلت في بداية التداولات.

ويترقب المستثمرون مآلات المفاوضات بين واشنطن وطهران، في وقت لا تزال فيه التوترات الأمنية، بما في ذلك تهديدات إيران وهجمات الحوثيين على ناقلات نفط في البحر الأحمر، تدعم المخاوف بشأن أمن الإمدادات.

في المقابل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو، لتصل إلى 407 ملايين برميل.