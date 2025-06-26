ارتفاع أسعار النفط مع تراجع "أكبر من المتوقع" في المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، موسعة مكاسبها من الجلسة السابقة، مدفوعة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، ما يعكس مؤشرات على قوة الطلب، في وقت لا يزال فيه المستثمرون يتعاملون بحذر مع التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لاسيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً أو ما يعادل 0.2% لتسجل 67.83 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً أو 0.3% ليبلغ 65.12 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعاً بنحو 1% يوم الأربعاء، متعافيين من خسائر بداية الأسبوع، بعد صدور بيانات أظهرت مرونة في الطلب داخل الولايات المتحدة.

وقال محللون في بنك ANZ إن تراجع حدة الصراع بين إيران وإسرائيل أعاد تركيز السوق إلى العوامل الأساسية، مشيرين إلى بيانات كشفت عن انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي.

ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد تراجعت مخزونات الخام بمقدار 5.8 ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 797 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 381 ألف برميل، في حين ارتفعت إمدادات البنزين – التي تعد مؤشراً على الطلب – إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021.

في السياق، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالنهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى أن واشنطن ستسعى على الأرجح للحصول على التزام من طهران بإنهاء طموحاتها النووية خلال محادثات مقررة مع مسؤولين إيرانيين الأسبوع المقبل.