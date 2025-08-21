ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الخميس، بعد تسجيل انخفاضات أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما دعم توقعات الطلب القوي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً (0.19%) لتصل إلى 66.97 دولاراً للبرميل عند الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، بعد مكاسب بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً (0.24%) لتسجل 62.86 دولاراً للبرميل، بعد صعودها 1.4% يوم أمس الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 420.7 ملايين برميل، مقارنة بتوقعات بهبوط 1.8 مليون برميل فقط.

كما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل، متجاوزة التوقعات بانخفاض 915 ألف برميل، في إشارة إلى استمرار الطلب خلال موسم السفر الصيفي.

وأظهر التقرير ارتفاع متوسط استهلاك وقود الطائرات خلال أربعة أسابيع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2019.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تواصل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا الضغط على إمدادات النفط، وسط استمرار المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وفي آسيا، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على البضائع الهندية اعتباراً من 27 أغسطس/ آب بسبب مشتريات النفط الروسي، فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة “نايارا إنرجي” الهندية المدعومة من “روسنفت”