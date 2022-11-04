ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تراجع الدولار ، لكن المكاسب توجت بمخاوف الركود والمخاوف الجديدة من تفشي فيروس كورونا سيؤثر على الطلب على الوقود في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا 0.7 بالمئة إلى 95.32 دولارا للبرميل في الساعة 0155 بتوقيت جرينتش. كان العقد في طريقه لإنهاء الأسبوع منخفضًا 0.5٪ فقط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 66 سنتًا ، أو 0.8٪ ، لتصل إلى 88.83 دولارًا للبرميل ، مما يضع العقد في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1٪.

وانخفض كلا العقدين في التعاملات المبكرة حيث ارتفع الدولار ثم استدار عندما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 ٪ إلى 112.67. يعمل ضعف الدولار على تعزيز الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص لمن يمتلكون عملات أخرى.