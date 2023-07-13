ارتفاع أسعار النفط مع تراجع التضخم في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة أملا في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون لديه ارتفاعات أقل في أسعار الفائدة لأكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا إلى 80.45 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:04 بتوقيت جرينتش وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 76.03 دولارًا.

وأظهرت بيانات أمريكية يوم أمس الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل متواضع في يونيو حزيران، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين، لكن يأمل تجار النفط أن يكون ذلك لأن المعدلات المرتفعة يمكن أن تبطئ النمو الاقتصادي وتقلل الطلب على النفط.

وتعهدت السعودية، أكبر منتج، الأسبوع الماضي بتمديد خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا في أغسطس / آب، بينما ستخفض روسيا الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

وكان أحد العوامل التي قد تحد من مكاسب الأسعار هو تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مخزون الخام الأمريكي بما يقرب من 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي.