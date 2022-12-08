ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها هذا العام مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكي، في الوقت الذي تزايدت فيه المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى إضعاف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتًا أو 0.8٪ إلى 77.79 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتًا أو 1٪ إلى 72.70 دولارًا للبرميل.

وكان برنت قد استقر يوم أمس الأربعاء دون أدنى مستوى إغلاق سابق للعام الذي لامسه في اليوم الأول من عام 2022 ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أدنى مستوى سنوي جديد.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي انخفضت، فيما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مما زاد من المخاوف بشأن تراجع الطلب.

وساعدت البيانات على ارتفاع أسعار النفط والتي أظهرت أن الاقتصاد الياباني انكمش أقل من المتوقع في البداية في الربع الثالث، كما أن تخفيف قيود كوفد -19 في الصين، من بين أكبر مستهلكي النفط الخام في العالم، ساعد أيضًا في استقرار أسعار النفط.