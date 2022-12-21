ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض المخزون الأمريكي وتراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الأربعاء، مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وضعف الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 80.11 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:26 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتاً إلى 76.09 دولارًا.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 3.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر / كانون الأول، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 4.5 ملايين برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 828 ألف برميل .

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتداول عكسيًا مع النفط، بنسبة 0.69٪ في تعاملات أمس الثلاثاء، ضعف الدولار يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين غير الأمريكيين

وأدى ارتفاع حالات COVID-19 في الصين إلى منع الأسعار من الارتفاع.

وتخلت أسعار النفط ، التي اقتربت من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 147 دولارًا للبرميل في مارس / آذار بعد غزو روسيا لأوكرانيا ، عن معظم مكاسبها في عام 2022.