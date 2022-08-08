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ارتفاع أسعار النفط مع انتعاش الطلب الصيني  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-08T04:49:21+0000
ارتفاع أسعار النفط مع انتعاش الطلب الصيني  

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد انخفاضها في تداولات الصباح، مع انتعاش في واردات الصين من الخام الشهر الماضي مع محدودية العرض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 95.50 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:34 بتوقيت جرينتش. 

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.46 دولارًا للبرميل ، مرتفعا 42 سنتًا، أو 0.46٪، مرتفعا بعد انخفاض 9.7٪ الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم ، استوردت 8.79 ملايين برميل يوميًا من الخام في يوليو/ تموز، ارتفاعًا من أدنى مستوى في أربع سنوات في يونيو/حزيران مما يعني دفع استراتيجية الصين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد إلى مزيد من التعافي.

وتكافح أوبك باستثناء السعودية من الوصول الى حصتها المقررة من أوبك+ مع الصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجهها خلال إنتاجها مما يجعل محدودية العرض في وجه الطلب المتزايد.

وواصلت صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات النفطية التدفق على الرغم من الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر كانون الأول. 

وفي الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة عدد منصات النفط الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ سبتمبر/أيلول، وهو أول انخفاض في عشرة أسابيع.

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