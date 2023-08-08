ارتفاع أسعار النفط مع استمرار دعم السوق لتخفيضات الإنتاج

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، حيث دعمت السوق مخاوف بشأن المعروض من تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11سنتا أو 0.13 بالمئة لتصل إلى 85.45 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.07 دولاراً للبرميل، بارتفاع 13 سنتا أو 0.16 بالمئة.

واستقر كلا العقدين على انخفاض بنحو 1٪ في جلسة التداول السابقة حيث يستعد المستثمرون لضعف الطلب من أكبر اقتصادين في العالم، الصين والولايات المتحدة.

وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر آخر ليشمل سبتمبر، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك التاريخ أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد سبتمبر ايلول.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

ولم تُجر لجنة وزارية أوبك + التي اجتمعت يوم الجمعة أي تغييرات على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة بعد أن أدى قرار سعودي بتمديد الخفض الطوعي للإنتاج إلى سبتمبر ايلول إلى ارتفاع الأسعار.

واتفقت أوبك + على اتفاق واسع للحد من الإمدادات حتى 2024 في آخر اجتماع للسياسة في يونيو حزيران وحافظت على تخفيضات إنتاج النفط البالغة 3.66 مليون برميل يوميًا لعام 2023، ومددت وعمقت التخفيضات من يناير 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً.