ارتفاع أسعار النفط مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف متزايدة من إغلاق مطول لمضيق هرمز، في ظل اتساع الحرب بين اميركا وإيران، الأمر الذي يهدد تدفقات النفط والغاز الحيوية في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات التداول، ارتفع سعر خام برنت بمقدار 1.67 دولار، أو بنسبة 2.05%، ليصل إلى 83.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش. كما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.94 دولار، أو 2.60%، ليبلغ 76.60 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع بعد اتساع رقعة الحرب بين اميركا وإيران يوم الأربعاء، عقب ضربة أميركية أصابت سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا.

وفي تطور آخر، قال مسؤولون عراقيون إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، خفّض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بسبب نقص أماكن التخزين ومسار التصدير.

كما أعلنت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في الخليج، يوم الأربعاء حالة "القوة القاهرة" على صادرات الغاز، فيما أفادت مصادر بأن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق شهراً على الأقل.

وفي السياق، توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك الطاقة العالمي، بشكل شبه كامل لليوم الخامس على التوالي، مع استمرار الحرب على إيران ورد طهران.

وقال بنك "جي بي مورغان" في مذكرة للعملاء إن إيران امتنعت عن استهداف معظم البنية التحتية الحيوية للطاقة، مع إبقاء مخاطر الشحن عند مستويات مرتفعة للغاية، مقدّراً أن نحو 329 سفينة نفط عالقة حالياً في الخليج.