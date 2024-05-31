ارتفاع أسعار النفط مدعومة بيانات التضخم الأمريكية واجتماع أوبك+

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ عززت بيانات التضخم الأميركية توقعات خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر المقبل، مع تركيز السوق على اجتماع أوبك+ المقرر الأحد لاتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج حتى العام المقبل.

وبعد أن أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن التضخم في الولايات المتحدة قد استقر خلال نيسان/أبريل الماضي، يتوقع المتعاملون أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض طال انتظاره لأسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر.

ويتجه الخامان القياسيان نحو أسوأ انخفاض شهري لهما منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي، بعد انخفاضهما في الجلسة السابقة بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأميركية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين ارتفعت بنحو مليوني برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب يوم الذكرى.

وتعرضت سوق النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة مما قد يؤدي إلى الإضرار باستهلاك النفط الخام.

وتترقب الأسواق اجتماع تحالف أوبك+ المقرر عقده يوم الأحد الماضي، إذ يعمل تحالف أوبك+ على صياغة اتفاق من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لرويترز.