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ارتفاع أسعار النفط مدعومة بضعف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-23T05:14:29+0000
ارتفاع أسعار النفط مدعومة بضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، الخميس، لليوم الثالث على التوالي مدعومة بضعف الدولار بفعل التفاؤل بشأن النمو العالمي، حتى مع تكثيف الحكومات في أوروبا القيود لإبطاء انتشار المتحور أوميكرون.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو 0.22 بالمئة إلى 72.92 دولاراً للبرميل في الساعة 05:09 بتوقيت غرينتش بعد أن قفزت 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.22 بالمئة إلى 75.45 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها بنسبة 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

كانت المكاسب الكبيرة يوم الأربعاء مدفوعة جزئيًا بتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

ويعمل ضعف الدولار الأمريكي على دعم أسواق النفط لأنه يجعل السلع أرخص لمن يمتلكون عملات أخرى، حيث انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع واحد بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء تحسن ثقة المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في ديسمبر.

وجاء صعود أسعار النفط حتى في الوقت الذي أعادت فيه الحكومات فرض مجموعة من القيود لإبطاء انتشار عقار أوميكرون.

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