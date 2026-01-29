ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث مع مخاوف التصعيد الأميركي ضد إيران

شفق نيوز– متابعة

واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، يوم الخميس، مدفوعة بتزايد المخاوف من احتمال قيام الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري على إيران، أحد كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات من المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتاً، أي ما يعادل 0.73%، لتصل إلى 68.9 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش (05:16 صباحًا بتوقيت بغداد)، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتاً، أو 0.92%، ليبلغ 63.79 دولاراً للبرميل.

وسجّل الخامان مكاسب تقارب 5% منذ 26 كانون الثاني الجاري، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ 29 أيلول الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطه على إيران لإنهاء برنامجها النووي، مع تلويحه بإمكانية توجيه ضربات عسكرية، بالتزامن مع وصول مجموعة بحرية أميركية إلى المنطقة. وتُعد إيران رابع أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بإنتاج يبلغ نحو 3.2 ملايين برميل يومياً.

وقال محللون في بنك «سيتي» في مذكرة صدرت يوم الأربعاء، إن احتمال تعرض إيران لهجوم عسكري رفع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط بما يتراوح بين 3 و4 دولارات للبرميل، مشيرين إلى أن أي تصعيد إضافي قد يدفع أسعار خام برنت إلى مستوى 72 دولاراً للبرميل.

كما أسهم الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية في دعم الأسعار، إذ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات تراجعت بمقدار 2.3 مليون برميل، لتصل إلى 423.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 كانون الثاني.

ويرى محللون أن هذا التطور يشير إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب على المدى القصير، في ظل استمرار الطلب من المصافي ومحدودية الكميات المتاحة في السوق.