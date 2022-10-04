ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع أوبك+

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بفعل توقعات بأن أوبك + قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام عندما تجتمع يوم الأربعاء لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 89.29 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:08 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت أكثر من 4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.85 دولاراً للبرميل. ارتفع المؤشر الرئيسي بأكثر من 5٪ في الجلسة السابقة ، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ مايو.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض، وتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين مجتمعين باسم أوبك +، سيخفضون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا في أول اجتماع شخصي لهم منذ 2020.

وقالت مصادر في أوبك إن التخفيضات الطوعية من قبل الأعضاء يمكن أن تأتي على رأس ذلك، مما يجعلها أكبر خفض منذ بداية جائحة كوفيد -19.

تراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية حيث أدى إغلاق كوفيد -19 في الصين، أكبر مستورد للنفط ، إلى كبح الطلب في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية، مما أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.