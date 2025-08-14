ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع ترامب وبوتين

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في شهرين في الجلسة السابقة، مدعومة بارتفاع علاوات المخاطر في السوق قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.43% لتسجل 65.91 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.37% إلى 62.89 دولاراً للبرميل.

وجاء الانتعاش بعد تزايد التوترات السياسية، إذ هدد ترامب بفرض “عواقب وخيمة” على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا خلال اجتماع ألاسكا المقرر يوم الجمعة.

كما دعمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الطلب المحتمل على النفط، مع اقتراب احتمالات الخفض في سبتمبر/أيلول من 100%، بعد بيانات تضخم معتدلة وضعف أرقام التوظيف.

في المقابل، حدّ من مكاسب الأسعار توقع وكالة الطاقة الدولية بزيادة المعروض النفطي العالمي في 2025 و2026 بوتيرة أسرع من المتوقع، مع ارتفاع إنتاج "أوبك+" والمصادر الأخرى، إضافة إلى زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي.