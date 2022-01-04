ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع سياسة الإنتاج الخاصة بأوبك +

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، قبل اجتماع من المتوقع أن يلتزم فيه كبار المنتجين بخطط زيادة الإمدادات في فبراير/ شباط ، حيث لم تتسبب حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في إغلاق أكبر مستهلك للوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا إلى 79.38 دولارًا للبرميل الساعة 04:45 بتوقيت جرينتش، وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا إلى 76.35 دولار للبرميل، وقفز كلا العقدين القياسيين بأكثر من 1٪ يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها - ويطلق عليهم مجتمع أوبك + - يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش ، يليها اجتماع وزاري في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

قالت مصادر في أوبك + إن المنظمة من المرجح أن تلتزم بخطتها لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في فبراير، كما فعلت كل شهر منذ أغسطس/ آب.

قال عدد من المحللين وخبراء الطاقة إنه من غير المرجح أن تغير أوبك + مسارها نظرًا لتوقعات الأسعار الحالية، والضغط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعزيز العرض، وعدم وجود قيود رئيسية جديدة على التنقل بسبب فيروس كورونا.