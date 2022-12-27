ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء حيث أدى تخفيف الصين الأخير لقيود كوفيد -19 إلى زيادة آمال الطلب على الوقود والمخاوف من تأثير العواصف الشتوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة على إنتاج الطاقة واستمرت في دعم الأسعار.

وبحلول الساعة 0253 بتوقيت غرينتش ، ارتفع خام برنت 88 سنتًا أو 1.1٪ إلى 84.80 دولارًا للبرميل ، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.44 دولارًا للبرميل ، مرتفعًا 88 سنتًا أو 1.1٪. ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوى لهما منذ الخامس من ديسمبر في وقت سابق من الجلسة.

وفي يوم الجمعة ، ارتفع خام برنت 3.6 بالمئة بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7 بالمئة. وسجل كلا الخامين القياسيين أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ أكتوبر تشرين الأول. كانت الأسواق البريطانية والأمريكية مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية ، يوم الاثنين ، إن الصين ستنهي متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين ابتداء من 8 يناير ، لتلغي قاعدة سارية منذ بدء تفشي الوباء قبل ثلاث سنوات. أدى ذلك إلى تفاؤل بارتفاع الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام.

وتراجعت العملة الأمريكية يوم الثلاثاء بعد هذا الإعلان. إن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى وعادة ما يعكس زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة.

وأصابت عاصفة ثلجية مميتة مدينة بوفالو في نيويورك بالشلل في يوم عيد الميلاد ، مما أدى إلى محاصرة سائقي السيارات وعمال الإنقاذ في سياراتهم ، وترك آلاف المنازل بدون كهرباء ، ورفع عدد القتلى من العواصف التي أصابت معظم أنحاء الولايات المتحدة لعدة أيام.

وكانت الخطوط الجوية قد ألغت ما يقرب من 2700 رحلة جوية أمريكية حتى بعد ظهر يوم السبت بعد أن تسبب الطقس في تعكير عمليات المطارات في جميع أنحاء البلاد.

وتسبب البرد القارص والرياح العاتية يوم الجمعة في انقطاع التيار الكهربائي وخفض إنتاج الطاقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التدفئة والكهرباء.

كما ساهمت المخاوف بشأن خفض محتمل للإنتاج من قبل روسيا في تحقيق المكاسب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله ، الجمعة ، إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بنسبة تتراوح بين 5٪ و 7٪ في أوائل عام 2023 مع استجابتها للحدود القصوى للأسعار.