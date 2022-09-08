ارتفاع أسعار النفط على خلفية تقنين الطاقة في أوروبا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتقليص بعض خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، حيث طغت احتمالية حدوث أزمة في مجال الطاقة بين الدول الأوروبية وروسيا على مخاوف من الركود وارتفاع التضخم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا أو 0.93 بالمئة إلى 88.82 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت عند أدنى مستوياتها منذ أوائل فبراير شباط في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 85 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 82.84 دولارا للبرميل.

ولقيت الأسعار بعض الدعم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ان أصدر تهديدا بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا تم فرض حدود قصوى للأسعار من قبل المشترين الأوروبيين.

واقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي بعد ساعات فقط، مما يزيد من مخاطر التقنين في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها، أوقفت شركة غازبروم الروسية بالفعل التدفقات من خط أنابيب نورد ستريم 1، وقطعت نسبة كبيرة من الإمدادات إلى أوروبا.

وقال مصدران مطلعان على مناقشات الحكومة البريطانية إن من المتوقع أن تعلن الحكومة عن عشرات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتعويض النقص في الطاقة.