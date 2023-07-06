ارتفاع أسعار النفط عالميا ينعش خام البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة، يوم الخميس، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا خلال الأسبوع الحالي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 60 سنتا وبنسبة تغيير بلغ 84% ليصل الى 72.31 دولارا، وارتفعت اسعار خام البصرة المتوسط 60 سنتا ايضا وبنسبة تغيير بلغ 80% ليصل الى 75.46 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط خلال الاسبوع الحالي مع إعلان السعودية بتمديد خفضها لمليون برميل يوميا لشهر آب ايضا مما سبب مخاوف من شحة المعروض في الأسواق العالمية.

وتقاس أسعار خام البصرة بالخامات المركزية من برنت والامريكي، ويباع الخام العراقي لآسيا وفقا لأسعار دبي وعمان ويباع لاوربا وفقا لأسعار برنت ويباع لأمريكا وفقا لحساب اسعار الخام الامريكي.