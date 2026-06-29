ارتفاع أسعار النفط إثر توترات مضيق هرمز

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، عقب تجدد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف بشأن استقرار الإمدادات وأدى إلى تباطؤ حركة شحن الطاقة عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 58 سنتاً، أو 0.8%، لتصل إلى 72.57 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 88 سنتاً، أو 1.3%، ليسجل 70.11 دولاراً للبرميل.

كما تباطأت حركة الملاحة في مضيق هرمز مجدداً بعد تعرض سفن لهجمات خلال الأيام الماضية، من بينها ناقلة نفط مرتبطة بقطر، في وقت اتفقت فيه إيران والولايات المتحدة على وقف الأعمال العدائية الأخيرة في الخليج واستئناف المحادثات بشأن النزاع المتعلق بالمضيق، وفقاً لما نقلته رويترز عن مسؤول أميركي.

وفي السياق ذاته، استأنفت شركة أرامكو السعودية عمليات تحميل النفط الخام في محطة رأس تنورة بعد توقف استمر قرابة أربعة أشهر، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتراكم ناقلات النفط وتضرر بعض البنى التحتية.