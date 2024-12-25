ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% مع توقعات بتقليص الامدادات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الاربعاء لتعكس خسائر الجلسة السابقة بفضل توقعات مبشرة في الأمد القريب مرتبطة باحتمال تقليص الإمدادات قليلا مع ضعف التجارة قبل عطلتي عيد الميلاد.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 73.58 دولارا للبرميل، بارتفاع 95 سنتا أو 1.3 بالمئة. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 70.10 دولارا للبرميل، بارتفاع 86 سنتا أو 1.2 بالمئة.

وقال محللو إف جي إي إنهم يتوقعون أن تتقلب أسعار النفط القياسية حول المستويات الحالية في الأمد القريب "مع انخفاض النشاط في أسواق الأوراق المالية خلال موسم العطلات والتزام المشاركين في السوق بالبقاء على الهامش حتى يحصلوا على رؤية أكثر وضوحا لتوازنات النفط العالمية في عامي 2024 و2025".

وقال محللو إف.جي.إي في مذكرة إن التغيرات في العرض والطلب في ديسمبر/كانون الأول كانت داعمة لوجهة نظرهم الحالية الأقل تشاؤما حتى الآن.

وأضافوا أنه "نظرا لمدى قلة الفرص المتاحة في سوق الورق فيما يتصل بتحديد المواقع، فإن أي خلل في الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاعات تصاعدية في الهيكل".

وأشار بعض المحللين أيضا إلى مؤشرات على ارتفاع الطلب على النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.