ارتفاع أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل قبل اجتماع أوبك+

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها مع ترقب المستثمرين لتحركات محتملة من جانب منتجي أوبك+ لخفض الإنتاج ودعم الأسعار في اجتماع في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.10 دولاران أو 2.26٪ إلى 95.16 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:41 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.7٪ يوم الجمعة، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.75 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 1.88 دولار، أو 2.16٪ ، عقب تقدم بنسبة 0.3٪ في الجلسة السابقة.

وقد تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في اجتماعهم في وقت لاحق يوم الاثنين، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك + ، الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية أو حتى خفض الإنتاج لدعم الأسعار، على الرغم من استمرار شح الإمدادات وسط اضطرابات الطلب التي أثارتها عمليات الإغلاق المتجددة في بعض أجزاء الصين.

وتراجعت أسعار النفط في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في عدة سنوات في مارس/ آذار ، بسبب مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة وقيود COVID-19 في أجزاء من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم ، قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي ويهدئ الطلب على النفط.

حاليًا، تخضع 33 مدينة في الصين للإغلاق الجزئي أو الكامل، مما يؤثر على أكثر من 65 مليون ساكن، وفقًا لتقدير وسائل الإعلام المحلية، حيث يلتزم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسياسته الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.

وتسببت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته الغرب مع إيران عام 2015 قد يسمح لطهران بزيادة الصادرات وتحسين الإمدادات العالمية.