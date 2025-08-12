ارتفاع أسعار النفط بفعل تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تمديد الولايات المتحدة والصين تعليق زيادة الرسوم الجمركية، مما هدأ المخاوف من أن تصعيد الحرب التجارية بينهما قد يعطل اقتصادهما ويقلص الطلب على الوقود في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بمقدار 26 سنتًا، أو ما يعادل 0.39%، لتصل إلى 66.89 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو 0.34% لتصل إلى 64.18 دولاراً للبرميل، وذلك بحلول الساعة الـ 00:15 بتوقيت غرينتش.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدّد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين لمدة 90 يومًا إضافية، لتجنب فرض رسوم مكونة من ثلاثة أرقام على السلع الصينية، في وقت يستعد فيه تجار التجزئة الأمريكيون لموسم العطلات في نهاية العام.

أثار هذا القرار آمالًا بالتوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم، وقد يُساعد في تجاوز حظر تجاري شبه كامل بينهما. وتُهدد الرسوم الجمركية بإبطاء النمو الاقتصادي، مما قد يضعف الطلب العالمي على الوقود ويضغط على الأسعار.

كما يترقب المستثمرون اجتماعًا بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقررًا في 15 أغسطس/آب في ألاسكا، للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويأتي الاجتماع وسط ضغوط أمريكية متزايدة على روسيا، مع التهديد بفرض عقوبات أكثر صرامة على مشتري النفط الروسي مثل الصين والهند إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

كما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها اليوم، والتي قد تعطي مؤشرات على مسار أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي. وأي إشارة لاحتمال خفض الفائدة قريبًا ستدعم أسعار الخام.