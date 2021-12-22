ارتفاع أسعار النفط بفعل تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، و عودة الرغبة في المخاطرة حيث تقاوم بعض الحكومات الإغلاق للحد من انتشار متغير Omicron COVID-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 71.40 دولاراً للبرميل في الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش بعد أن قفزت 3.7 بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 74.14 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفعت 3.4 بالمئة يوم الثلاثاء.

عادة ما تتحرك أسعار النفط بشكل عكسي مقابل الدولار الأمريكي ، مع ضعف الدولار الأمريكي مما يجعل السلع أرخص بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون عملات أخرى.

في غضون ذلك ، قال مسؤول تخطيط حكومي صيني كبير يوم الأربعاء إن بكين ستعمل على مساعدة النمو الاقتصادي، بما في ذلك زيادة الإنفاق الحكومي ، وتعزيز الدعم للمصنعين ، وتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد الصناعية.

وفي الوقت نفسه ، تحاول بعض الحكومات تأجيل فرض قيود وبائية جديدة لإبطاء انتشار متغير فيروس كورونا أوميكرون ، بما في ذلك في بريطانيا وأستراليا ، والتي من شأنها أن تساعد في دعم الطلب على الوقود.