سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع أسعار النفط بفعل صادرات الخام الأمريكية وضعف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-27T04:53:25+0000
ارتفاع أسعار النفط بفعل صادرات الخام الأمريكية وضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، لتواصل صعودها بأكثر من 3 بالمائة في الجلسة السابقة، مدعومة بصادرات خام أمريكية قياسية وضعف الدولار، على الرغم من توقف المكاسب في آسيا بسبب المخاوف المستمرة من الطلب في الصين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 95.98 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:32 بتوقيت جرينتش. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.2٪ إلى 88.14 دولارًا للبرميل.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات حكومية أسبوعية يوم الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 ملايين برميل يوميًا، وهو أكبر عدد على الإطلاق.

وتخلص المستثمرون العالميون من الأصول الصينية في وقت مبكر من هذا الأسبوع وسط مخاوف من أن الأيديولوجية قد تتفوق بشكل متزايد على النمو في ظل أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ. 

في غضون ذلك ، أضاف ضعف الدولار الدعم ، حيث كانت قوة الدولار مؤخرًا عاملاً بارزًا في تثبيط مكاسب سوق النفط تراجع الدولار يوم الخميس مع تصاعد توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يخفف من موقفه الكبير بشأن رفع أسعار الفائدة.

ويجعل ضعف الدولار، النفط الخام المقوم بالدولار الأمريكي أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويقوم المسؤولون الأمريكيون والغربيون بوضع اللمسات الأخيرة على خطط لفرض سقف على أسعار النفط الروسي وسط تحذير من البنك الدولي من أن أي خطة ستحتاج إلى مشاركة نشطة من اقتصادات الأسواق الناشئة لتكون فعالة.

related

انخفاض أسعار النفط مع تجدد قيود كورونا في الصين

Date: 2022-09-01 05:08:00
انخفاض أسعار النفط مع تجدد قيود كورونا في الصين

توقعات بوصوله إلى 80 دولاراً.. النفط يرتفع مع تعافي الاقتصادات الكبرى

Date: 2021-05-24 05:38:26
توقعات بوصوله إلى 80 دولاراً.. النفط يرتفع مع تعافي الاقتصادات الكبرى

خبير: ارتفاع أسعار النفط لن ينفع العراق بسبب عجز الموازنة

Date: 2021-10-31 09:25:51
خبير: ارتفاع أسعار النفط لن ينفع العراق بسبب عجز الموازنة

النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

Date: 2020-12-30 06:47:42
النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط مع شح الإمدادات

Date: 2022-06-07 04:43:03
ارتفاع أسعار النفط مع شح الإمدادات

اسعار النفط ترتفع بعد تراجع إصابات كورونا

Date: 2020-02-19 12:28:09
اسعار النفط ترتفع بعد تراجع إصابات كورونا

أسعار النفط تنخفض بعد توقعات بأجراء مفاوضات جوهرية بين روسيا واوكرانيا

Date: 2022-03-14 04:40:27
أسعار النفط تنخفض بعد توقعات بأجراء مفاوضات جوهرية بين روسيا واوكرانيا

النفط ينخفض قبل محادثات أوبك+ بشأن خفض الإمدادات

Date: 2022-10-05 04:54:28
النفط ينخفض قبل محادثات أوبك+ بشأن خفض الإمدادات