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ارتفاع أسعار النفط بفعل التوقعات الاقتصادية وانخفاض مخزونات الوقود

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-11T05:29:10+0000
ارتفاع أسعار النفط بفعل التوقعات الاقتصادية وانخفاض مخزونات الوقود

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الخميس حيث عزز طرح اللقاحات التوقعات الاقتصادية وتراجعت مخزونات الوقود الأمريكية بشكل حاد، على الرغم من أن المكاسب توجت بارتفاع مخزونات النفط الخام بعد عاصفة تكساس الشهر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 57 سنتًا، أو 0.84٪، إلى 68.50 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 54 سنتًا، أو 0.82٪، عند 64.98 دولارًا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 11.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس آذار إلى 231.6 مليون برميل.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 13.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مارس إلى 498.4 مليون برميل، حيث استمرت صناعة النفط في البلاد في الشعور بآثار فصل الشتاء. عاصفة منتصف فبراير التي أوقفت التكرير وأجبرت على إغلاق الإنتاج في تكساس.

في غضون ذلك، أعطى مجلس النواب الأمريكي الموافقة النهائية يوم الأربعاء على واحدة من أكبر إجراءات التحفيز الاقتصادي في التاريخ الأمريكي ، وهو مشروع قانون إغاثة شامل بقيمة 1.9 تريليون دولار من COVID-19 يمنح الرئيس جو بايدن أول فوز كبير له في منصبه.

 

 

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