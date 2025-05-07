ارتفاع أسعار النفط بفضل مؤشرات على زيادة الطلب من أوروبا والصين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء ،وسط مؤشرات على ضعف الإنتاج في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب في أوروبا والصين مع ظهور المشترين بعد أن هبطت الأسعار إلى مستويات منخفضة جديدة في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا للبرميل، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 62.52 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.53 دولارا للبرميل، بارتفاع 44 سنتا أو 0.74 بالمئة.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد قرار أوبك+ تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، وهو ما أثار مخاوف من فائض المعروض في وقت أثارت فيه الرسوم الجمركية الأميركية مخاوف بشأن الطلب.

ومع ذلك، دفعت أسعار النفط المنخفضة في الأسابيع الأخيرة بعض شركات الطاقة الأمريكية مثل Diamondback Energy (FANG.O) إلى إغلاق بعض مكاتبها في الولايات المتحدة.,

وأعلنت شركات النفط والغاز العالمية أنها ستخفض عدد منصات الحفر، وهو ما قال المحللون إنه من شأنه أن يؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة الأسعار من خلال خفض الإنتاج.

وقالت مصادر بالسوق إن مخزونات الخام انخفضت 4.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو أيار نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

كما استمدت الأسعار دعمًا من مؤشرات تحسن الطلب. فقد زاد المستهلكون في الصين إنفاقهم خلال احتفالات عيد العمال، ومع عودة المشاركين في السوق بعد عطلة استمرت خمسة أيام.