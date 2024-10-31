ارتفاع أسعار النفط بفضل زيادة الطلب على الوقود في أمريكا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتواصل مكاسب اليوم السابق، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة عقب انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين، في حين قدمت تقارير تفيد بأن أوبك+ قد تؤجل زيادة الإنتاج المخطط لها الدعم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.90 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 68.93 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من 2% اليوم الأربعاء، بعد أن هبطت بأكثر من 6% في وقت سابق من الأسبوع مع تراجع خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت على نحو غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر تشرين الأول إلى أدنى مستوى في عامين بفعل زيادة الطلب، في حين سجلت مخزونات الخام أيضا انخفاضا مفاجئا مع انخفاض الواردات.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، قد تؤجل زيادة مخططة لإنتاج النفط في ديسمبر كانون الأول لمدة شهر أو أكثر بسبب القلق بشأن ضعف الطلب على النفط وارتفاع المعروض، ومن المقرر أن ترفع المجموعة إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول