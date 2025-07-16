ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات الطلب وسط تحسن الاقتصاد

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بفضل توقعات باستقرار الطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم وسط تحسن التوقعات الاقتصادية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.42%، لتصل إلى 69 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 01:05 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، أو 0.6%، لتصل إلى 66.92 دولارًا.

وعكس ذلك يومين من الانخفاضات مع تقليل السوق من احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على مشتريات النفط الروسي.

و تذبذبت الأسعار في نطاق ضيق إلى حد ما، حيث تنافست علامات الطلب الثابت من زيادة السفر خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي مع المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على شركائها التجاريين قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي واستهلاك الوقود.

ومع ذلك، يشير كبار منتجي النفط إلى تحسن في النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، وأظهرت البيانات الصينية أن النمو هناك ظل ثابتا.

وبالإضافة إلى ذلك، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقرير شهري صدر يوم الثلاثاء أن يتحسن أداء الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام، وهو ما يعزز توقعات الطلب على النفط.

وذكر التقرير أن الهند والصين والبرازيل تتفوق على التوقعات في حين تتعافى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من العام الماضي.