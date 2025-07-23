ارتفاع أسعار النفط بفضل اتفاق التجارة مع اليابان

شفق نيوز - بغداد / اربيل

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء ،بعد أن هبطت لثلاث جلسات متتالية حيث أشار اتفاق تجاري أمريكي مع اليابان إلى تقدم بشأن الرسوم الجمركية وأظهر استطلاع للرأي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي مما يشير إلى طلب أقوى.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.48%، لتصل إلى 68.92 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا، أو 0.51%، لتصل إلى 65.64 دولارًا للبرميل.

أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقية تجارية تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من اليابان.

وأضاف أن اليابان وافقت على استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار النفط في الجلسة السابقة بعدما قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس اتخاذ تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأميركية، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب.

وأظهر استطلاع موسع أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين.