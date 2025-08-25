ارتفاع أسعار النفط بعد هجمات أوكرانية على مواقع الطاقة الروسية

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، عقب تصعيد أوكرانيا هجماتها على مواقع للطاقة داخل روسيا، ما أثار مخاوف بشأن تعطل الإمدادات، بالتزامن مع توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية التي عززت الآمال بنمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على الوقود.

وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 3 سنتات ليصل إلى 67.76 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 7 سنتات مسجلاً 63.73 دولاراً للبرميل.

وقالت السلطات الروسية إن طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مواقع طاقة، ما أدى إلى انخفاض حاد في قدرة أحد المفاعلات النووية الكبرى، إضافة إلى اندلاع حريق في محطة تصدير الوقود "أوست لوغا".

كما أكد القائم بأعمال حاكم منطقة نوفوشاختينسك استمرار الحريق في مصفاة نوفوشاختينسك لليوم الرابع على التوالي نتيجة هجوم مشابه، موضحاً أن الطاقة السنوية للمصفاة تبلغ 5 ملايين طن متري من النفط (نحو 100 ألف برميل يومياً) وتُخصص صادراتها بشكل رئيسي للأسواق الخارجية.

في السياق نفسه، أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن روسيا قدمت "تنازلات كبيرة" في سبيل التوصل إلى تسوية تفاوضية مع أوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو تخلت عن هدفها بتنصيب نظام موالٍ لها في كييف، وأقرت بضمانات أمنية لوحدة الأراضي الأوكرانية.

من جانبه، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتحقق تقدم نحو تسوية سلمية خلال أسبوعين.

وجاءت هذه التطورات وسط تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، بعد أن لمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.