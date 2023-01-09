ارتفاع أسعار النفط بعد أن فتحت الصين حدودها

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد يوم من تدفق المسافرين إلى الصين بعد إعادة فتح الحدود التي رفعت توقعات الطلب على الوقود وعوضت جزئيا المخاوف من الركود العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا ، أو 1.20 بالمئة ، إلى 79.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.23 دولارا للبرميل، بارتفاع 96 سنتا ، أو 1.30 بالمئة.

وهوى كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 8٪ الأسبوع الماضي، وهو أكبر تراجع أسبوعي لهما في بداية عام منذ 2016.

وفتحت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حدودها يوم السبت للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مما عزز توقعات طلبها على وقود النقل، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد الرحلات إلى ملياري رحلة خلال موسم السنة القمرية الجديدة، أي ما يقرب من ضعف حركة العام الماضي وتعافى إلى 70٪ من مستويات عام 2019، كما تقول بكين.

ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاوف من أن التدفق الهائل للمسافرين قد يتسبب في زيادة أخرى في الإصابات والحد من التعافي في النشاط الاقتصادي الصيني.

تراجعت عقود الطاقة الآجلة للنفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي في العام الجديد حيث أعاد التجار النظر في مخاوفهم على المدى القريب بشأن الطقس البارد والمخاوف من نقص الإمدادات وعقود الإغراق.