ارتفاع أسعار النفط بعد  قرار سعودي

شفق نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة للنفط، يوم الاثنين، بعد قرار السعودية برفع سعر الخام لمعظم المناطق في يونيو/حزيران المقبل، وتضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما جدد المخاوف من اتساع نطاق الصراع.

وبحلول الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.24 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 78.40 دولارا للبرميل.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها المباع إلى آسيا وشمال غرب أوروبا والبحر المتوسط في يونيو/حزيران، مما يشير إلى توقعات بزيادة الطلب هذا الصيف.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت العقود الآجلة لكلا الخامين أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر، إذ تراجع برنت أكثر من 7 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 6.8 بالمئة، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).