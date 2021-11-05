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ارتفاع أسعار النفط بعد تجاهل "أوبك+" دعوة أمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-05T06:52:51+0000
ارتفاع أسعار النفط بعد تجاهل "أوبك+" دعوة أمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتعوض بعض خسائرها، بعدما رفضت مجموعة "أوبك+" دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة.

وارتفع خام "برنت" بواقع 82 سنتا بما يعادل أكثر بقليل من واحد بالمئة إلى 81.36 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر حوالي اثنين بالمئة أمس الخميس.

فيما زاد الخام الأمريكي بواقع 97 سنتا أو 1.25 بالمئة إلى 79.78 دولارا للبرميل بعدما خسر 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

واتفقت "أوبك+" في اجتماع أمس الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا من ديسمبر 2021، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

 

 

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