ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مفاجئ للمخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ واصل النفط مكاسبه في التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مما يشير إلى تعزيز الطلب، كما عزز الأسعار اضطراب الإمدادات المحتمل في أعقاب هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية.

وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات، بما يعادل 0.12 بالمئة، إلى 84.13 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات، أو 0.9 بالمئة إلى 79.79 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم أمس الأربعاء بفضل توقعات بزيادة الطلب الأمريكي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

واستمرت ضربات أوكرانية بطائرات مسيرة على منشآت تكرير روسية لليوم الثاني أمس الأربعاء مما تسبب في حريق في أكبر مصفاة لشركة روسنفت، في واحدة من أخطر الهجمات على قطاع الطاقة الروسي في الأشهر الماضية ،وقال مصدران مطلعان على الوضع لرويترز إن المصفاة اضطرت إلى إغلاق وحدتين رئيسيتين لتكرير النفط.

من ناحية الطلب، قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بشكل غير متوقع مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي وانخفاض مخزونات البنزين وسط طلب قوي قبل موسم الصيف حين يزيد الاستهلاك.

كما تراجعت مخزونات البنزين للأسبوع السادس على التوالي إذ هبطت 5.7 ملايين برميل إلى 234.1 مليون برميل، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال التوقعات بانخفاض 1.9 مليون برميل.