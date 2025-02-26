ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض في المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الأربعاء، متعافية من أدنى مستوياتها في شهرين التي سجلتها في الجلسة السابقة، بعدما قالت مجموعة صناعية إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.29 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:34 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.18 دولارا للبرميل.

وقالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 640 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير شباط. ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وساعد التقرير في تهدئة بعض المخاوف بشأن ارتفاع المعروض من النفط في مختلف أنحاء العالم. وقد أدى ذلك، إلى جانب التقارير الاقتصادية القاتمة الصادرة عن الولايات المتحدة وألمانيا، إلى انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الثلاثاء.

وأغلق خام برنت عند أدنى مستوى منذ 23 ديسمبر/كانون الأول اليوم الثلاثاء، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى إغلاق منذ 10 ديسمبر/كانون الأول.

وتعرضت أسعار النفط أيضًا لضربة بسبب المخاوف من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين ، قد تزيد من الضغوط على اقتصاد البلاد.

وكتب محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة للعملاء أن ذلك خفف المخاوف بشأن تقلص إمدادات النفط في الأمد القريب على الرغم من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

وقال روري جونستون المحلل لدى كوموديتي كونتكست إنه على الرغم من أن التدابير السياسية الأميركية قد تؤدي إلى خفض صادرات النفط الخام الإيرانية بما يصل إلى مليون برميل يوميا، فإن أي خسارة في الإمدادات من الدولة الشرق أوسطية يتم مواجهتها من قبل أعضاء أوبك + الذين يأملون في جلب المزيد من الإمدادات إلى السوق في الأشهر المقبلة.