ارتفاع أسعار النفط بعد اضطرابات كازاخستان ومخاوف الإمدادات الليبية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، حيث عوضت اضطرابات الإمدادات في كازاخستان وليبيا المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في حالات الإصابة بأوميكرون.

وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 81.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.05 دولارا للبرميل.

وصعدت أسعار النفط خمسة بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في أكبر حقل نفط في البلاد، بينما دفعت صيانة خط الأنابيب في ليبيا الإنتاج إلى 729 ألف برميل يوميا من 1.3 مليون برميل يومياً العام الماضي.

ويستمد النفط أيضًا الدعم من ارتفاع الطلب العالمي وإضافات العرض الأقل من المتوقع من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء أو أوبك +.

وارتفع إنتاج أوبك في كانون الاول بمقدار 70 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق، مقابل زيادة 253 ألف برميل يوميًا المسموح بها بموجب اتفاق أوبك+ للإمداد الذي أعاد الإنتاج المتراجع في عام 2020 عندما انهار الطلب في ظل عمليات إغلاق كوفيد -19.

وعلى الصعيد العالمي، وضعت الحكومات من أوروبا إلى الصين والهند بعض القيود أثناء تصارعها مع متغير Omicron القابل للانتقال بشكل كبير.