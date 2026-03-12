ارتفاع أسعار النفط بعد استهداف ناقلتي وقود في المياه العراقية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، بعد تعرض ناقلتين أجنبيتين تحملان وقوداً عراقياً لهجوم في المياه الإقليمية العراقية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5.69 دولارات لتصل إلى 97.67 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.11 دولارات ليبلغ 92.36 دولاراً للبرميل.

وقال المدير العام للشركة العامة للموانئ فرحان الفرطوسي إن ناقلتين أجنبيتين كانتا تحملان وقوداً عراقياً تعرضتا لهجوم من قبل مهاجمين مجهولين داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى اندلاع حريق فيهما.

وأشار تحقيق أولي لمسؤولين أمنيين عراقيين إلى أن زوارق محملة بمتفجرات يُعتقد أنها قادمة من إيران قد تكون وراء الهجوم.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات متزايدة بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ما أثار مخاوف من تعطل إمدادات النفط في المنطقة وارتفاع الأسعار عالمياً.

كما أعلنت وكالة الطاقة الدولية إطلاق كمية قياسية من الاحتياطيات النفطية تبلغ نحو 400 مليون برميل بهدف تهدئة الأسعار، مع مساهمة الولايات المتحدة بحوالي 172 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي.

ويرى مراقبون أن استمرار التوترات وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى أزمة إمدادات أطول في أسواق النفط العالمية.