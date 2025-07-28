ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أمريكي أوروبي وتفاؤل بالمحادثات مع الصين

شفق نيوز- متابعات

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد اتفاق تجاري أبرمته الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، مما خفف من مخاوف تصعيد حرب تجارية قد تؤثر على الطلب العالمي للوقود، كما ساهمت عودة المحادثات بين واشنطن وبكين في دعم الأسواق.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بواقع 22 سنتًا أو ما يعادل 0.32% لتصل إلى 68.66 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.38 دولارًا للبرميل بارتفاع مماثل قدره 22 سنتًا أو 0.34%.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أبرما اتفاقية تجارية إطارية يوم الأحد، ستُفرض بموجبها رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف النسبة المُهددة سابقًا.

وقد حالت هذه الاتفاقية دون نشوب حرب تجارية أوسع نطاقًا بين حليفين يُمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية، وهي حرب كان من شأنها أن تُضعف الطلب على الوقود.

في السياق ذاته، تستعد الولايات المتحدة والصين لاستئناف محادثات التجارة في العاصمة السويدية ستوكهولم، بهدف تمديد الهدنة قبل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس/ آب المقبل.

أما من جهة الإمدادات، فتتهيأ شركة النفط الوطنية الفنزويلية لاستئناف مشاريعها المشتركة فور إعادة التصاريح الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تُبقي لجنة أوبك+ على سياسة الإنتاج دون تغيير خلال اجتماعها المزمع عقده اليوم.

على صعيد آخر، هدد الحوثيون في اليمن باستهداف أي سفن تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها، وذلك ضمن "المرحلة الرابعة" من عملياتهم العسكرية المرتبطة بالحرب في غزة.