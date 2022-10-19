ارتفاع أسعار النفط بسبب مشاكل العرض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، لتقليص خسائر الجلسة السابقة، إذ عوض القلق بشأن شح الإمدادات عقب تقارير عن انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة مخاوف من انخفاض الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.58 بالمئة إلى 90.55 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.95 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 1.13 دولار أو 1.4٪.

لامس برنت وغرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته في أسبوعين وهبطوا 1.7٪ و 3.1٪ على التوالي في الجلسة السابقة على خلفية تقارير عن خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحرير المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR) والمخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني على الوقود.

قال مسؤول أمريكي كبير إن الإدارة تخطط في ديسمبر / كانون الأول لبيع 15 مليون برميل من احتياطياتها، وهو ما تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام وهو 180 مليون برميل.

توجت مكاسب أسعار النفط بمخاوف من ضعف الطلب على الوقود من الصين مع استمرارها في سياستها الصارمة الخالية من COVID.

تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر تشرين الاول ، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

في وقت سابق من أكتوبر تشرين الاول، اتفقت أوبك + التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على خفض حاد في إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.

خفض إنتاج أوبك + ، الذي يأتي قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ، سيضغط على الإمدادات في سوق ضيقة بالفعل. ستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر كانون الاول وفبراير وشباط على التوالي.