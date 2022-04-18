ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن المعروض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع تنامي المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أشد على روسيا أكبر دولة مصدرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولاراً، أو 1.4 بالمئة، عند 112.86 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي غرب تكساس الوسيط 1.06 دولارا، أو 0.99 بالمئة، إلى 108.01 دولارات للبرميل.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الهيئة التنفيذية للاتحاد تعمل على صياغة مقترحات لحظر الخام الروسي ، لكن دبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بنشاط حظرًا فوريًا.

وجاءت تلك التعليقات قبل تصاعد التوترات في أزمة أوكرانيا، ولم تبد أي إشارات على وقف إطلاق النار.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال إغلاق نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي اعتبارًا من مايو / أيار فصاعدًا بسبب العقوبات، أو يتجنب المشترون الشحنات الروسية طواعية.

وأفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية، الجمعة الفائت، أن إنتاج النفط الروسي واصل تراجعه في أبريل/ نيسان، متراجعًا بنسبة 7.5٪ في النصف الأول من الشهر عن مارس/ اذار.

ورفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك وحلفاؤها في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، التي تضم روسيا، الضغوط الغربية لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع بموجب اتفاق متفق عليه سابقًا لتعزيز الإمدادات.

وأظهر تقرير لأوبك الأسبوع الماضي أن إنتاج أوبك في مارس/ اذار ارتفع بمقدار 57 ألف برميل فقط إلى 28.56 مليون برميل يوميًا، متخلفًا عن زيادة 253 ألف برميل يوميًا المسموح بها لأوبك بموجب اتفاق أوبك+.