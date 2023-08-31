ارتفاع أسعار النفط بسبب قلة العرض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة، يوم الخميس، مدعومة بشح الإمدادات الأمريكية وتوقعات أن تمدد السعودية خفضا طوعيا بمقدار مليون برميل يوميًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر / تشرين الاول 14 سنتا، أو 0.16%، إلى 86 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات، أو 0.13 بالمئة، إلى 81.74 دولارا.

وتشهد الأسعار ارتفاعا هذا الأسبوع، إذ أظهرت بيانات حكومية أمريكية انخفاض إمدادات الخام أكثر من المتوقع وانقلاب عسكري في الجابون، عضو أوبك، مما أثار مخاوف من تعطل إمدادات النفط الخام مما يوفر دعما إضافيا للأسعار.

ويتوقع المحللون أيضًا أن تقوم السعودية بتمديد خفض طوعي للنفط بمقدار مليون برميل يوميًا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول، مما يضيف إلى التخفيضات التي نفذتها أوبك+ ومنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا.