ارتفاع أسعار النفط بسبب ضعف الدولار

شفق نيوز/ عوضت أسعار النفط خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، وصعدت في المعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، بدعم من ضعف الدولار وتراجع مخزونات الوقود الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.3% إلى 94.88 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.4% إلى 89.47 دولاراً للبرميل.

وقالت تينا تينغ، محللة السوق في "سي.إم.سي ماركتس"، إن "ضعف الدولار الأمريكي والتعافي القوي للأصول المحفوفة بالمخاطر رفع أسعار النفط. وقد يستمر زخم التعافي في الجلسة الآسيوية اليوم".

وأضافت: "خفض إنتاج أوبك+ سيواصل دعم أسعار الخام، جنبا إلى جنب مع التعافي المحتمل للطلب في الصين في الربع الأخير من العام إذا خففت بكين قيود مكافحة كوفيد".

وكانت مجموعة (أوبك+) التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، قد أعلنت في الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من تراجع حاد في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية، الذي جاء في وقت يشهد زيادة مرتقبة في الطلب على زيت التدفئة مع قرب فصل الشتاء.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات نواتج التقطير ومنها الوقود وزيت التدفئة تراجعت 4.9 مليون برميل إلى 106.1 مليون برميل، وهو أقل مستوياتها منذ مايو/ أيار مقارنة مع توقعات بتراجعها مليوني برميل.