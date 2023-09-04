ارتفاع أسعار النفط بسبب بيانات صينية قوية وخفض أوبك+ التوقعات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الصباحية الآسيوية يوم الاثنين، إذ تعززت معنويات السوق بفعل بيانات اقتصادية ايجابية من الصين والولايات المتحدة، فضلا عن توقعات باستمرار تخفيضات إمدادات الخام من كبار المنتجين.

وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 4 سنتات إلى 88.56 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات، إلى 85.61 دولارا.

وتأتي الحركة الصعودية المستمرة للسعر بعد أن استقر كلا العقدين عند أعلى مستوياتهما في أكثر من نصف عام الأسبوع الماضي، ليكسرا سلسلة خسائر استمرت أسبوعين.

وعلى جانب الطلب، توسع نشاط التصنيع في الصين بشكل غير متوقع في أغسطس / آب، مما أدى إلى تجدد التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي لأكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي الولايات المتحدة، كانت بيانات التوظيف أعلى من المتوقع يوم الجمعة، مع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 187 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وتزايدت التوقعات بتقلص إمدادات النفط بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس بأن روسيا اتفقت مع شركائها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على معايير استمرار تخفيضات الصادرات.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بتفاصيل التخفيضات المخطط لها هذا الأسبوع.

وقالت روسيا بالفعل إنها ستخفض صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر / أيلول، بعد خفض قدره 500 ألف برميل يوميا في أغسطس / آب.

ومن المتوقع أيضًا أن تمدد السعودية خفضًا طوعيًا قدره مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر تشرين الثاني.