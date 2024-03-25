ارتفاع أسعار النفط بسبب العقوبات والهجمات الروسية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الاثنين، بعد انخفاضها على مدى ثلاثة جلسات مدفوعة بالعقوبات والمخاطر الجيوسياسية وتخفيض إمدادات "أوبك+".

وبحلول الساعة 00:29 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 85.67 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 80.88 دولارا للبرميل.

وسجل كلا الخامين تغيرا بأقل من واحد بالمئة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

كما أن استمرار ضربات الطائرات بدون طيار من قبل أوكرانيا يعيق قدرات روسيا في تكرير النفط الخام.

وتتجه أسعار النفط الخام لتحقيق مكاسب شهرية ثالثة مع استمرار "أوبك+" في فرض قيود على الإنتاج.

وفي حين أن توقعات الطلب الهشة في الصين كانت بمثابة رياح معاكسة، قال رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ إن بكين تكثف دعمها السياسي لتحفيز النمو، كما يجري معالجة المخاطر النظامية